Jeudis en scène // Machine émotionnelle – Cie Marc Prépus 2021-08-12 22:00:00 – 2021-08-12 au théatre de verdure du monastère du Mont Arès NESTIER

Nestier Hautes-Pyrénées Pour la dernière soirée de la saison, les « Jeudis en Scène » accueillent la Cie Marc Prépus, avec leur toute dernière création « Machine émotionnelle ».

Pour certain.e.s d’entre vous ce nom vous est familier est c’est normal. Partout ils ont semés des graines de folie, une pure jouissance pour les art de la rue ! Vous assisterez à un Concert Spectacle – Glam Hip Hop et diva électro ménagère. Du génie, des trouvailles, de l’amour voilà un bon mélange pour penser le monde. Spectacle conseillé à partir de 10 ans. L’entrée est à participation libre et sans réservation. jeudisenscene@gmail.com +33 5 61 89 77 20 dernière mise à jour : 2021-05-15 par

