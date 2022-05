Jeudis en scène // Détachement International du Muerto Coco

2022-07-07 20:00:00 – 2022-07-07 » Bien, reprenons ! » Le Détachement International du Muerto Coco est un collectif marseillais, qui travaille depuis 2009 sur la poésie contemporaine et ses extensions sonores / vocales/ électroniques. Les membres du Muerto Coco pourraient résumer leur travail de recherche ainsi : une volontaire confrontation entre Hi-Fi et Lo-Fi, crétinerie et virtuosité, infantilisme et adultisme. L’entrée est à participation libre et sans réservation. dernière mise à jour : 2022-03-22 par

