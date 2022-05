Jeudis en scène // Cie Mmm…, 25 août 2022, .

Jeudis en scène // Cie Mmm…

2022-08-25 22:00:00 22:00:00 – 2022-08-25

« Tant bien que mal »

Tant bien que mal est la suite d’un spectacle qui ne devait pas en avoir : La Famille vient en mangeant ». Ce dernier nous contait par le menu les tribulations de la famille de Marie-Magdeleine comme une tranche de vie pleine de pep’s et débordante de vitalité. Un succès phénoménal et une ode à la vie qui a embarqué et qui embarque encore en un tour de main n’importe quelle salle de France et d’ailleurs ! « Tant bien que mal » en est la suite un peu cabossée, un peu titubante, un moment de suspension avant de repartir, tant bien que mal. La famille a eu son lot de naissance, c’est la mort qui s’invite aujourd’hui.

Voilà pourquoi ce spectacle traitera du quotidien endeuillé, du quotidien universel. Continuer à vivre, quand on n’a plus de force. Continuer à regarder l’horizon, quand on a perdu la vue. Se relever, quand on a perdu l’équilibre. Puisque nous sommes faits de l’étoffe de nos songes et de nos œuvres, exposés au monde, au plateau, au public, à nous-mêmes… Rien ne se perd, tout se transforme… Alors vivons – tant bien que mal ! Et pour l’amour du ciel, que la vie ait raison de nous tous !

On a hâte de voir cette suite. Même si le rire s’y invite un peu moins, la vie et l’amour y sont plus présents. Ah oui, pas besoin d’avoir vu « La Famille… » pour aimer ce « Tant bien que mal » !

L’entrée est à participation libre et sans réservation.

dernière mise à jour : 2022-03-22 par