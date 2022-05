Jeudis en scène // Cie Marc Prépus, 4 août 2022, .

Jeudis en scène // Cie Marc Prépus

2022-08-04 22:00:00 – 2022-08-04

« Machine émotionnelle »

« Salut ! Je m’appelle Marc Prépus et je suis musicien de surface. Mon truc à moi, c’est de faire de la musique avec n’importe quoi parce que ça m’amuse et que c’est moins fragile et moins cher que de vrais instruments. »

Machine émotionnelle, c’est le sacre de Croûte, roi des chiens, c’est un défilé de mode religieux, c’est une histoire d’amour entre un Panda et son humain, c’est un éléphant lumineux avec une casquette rose, c’est une berceuse politicienne et un cirque allemand sadomaso, c’est une distribution de caca arc-en-ciel… C’est une joyeuse descente aux enfers et une visite de courtoisie aux pays des morts heureux… C’est la suite fantasmée du Big Caddyman de Marc Prépus, c’est du hip hop électroménager, de l’Amour et du foutre…

L’entrée est à participation libre et sans réservation.

dernière mise à jour : 2022-03-22 par