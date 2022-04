Jeudis en scène // Cie Chris Cadillac Nestier Nestier Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Nestier Hautes-Pyrénées “Las Vanitas” Suis-je à leurs yeux assez forte, assez drôle, assez belle, assez cool, assez punk, assez intelligente, assez engagée, assez cultivée, assez souple, assez détendue, assez démente, assez dissidente, assez méchante, assez marteau, assez profonde, assez philosophe, assez connue, assez inimitable, assez anonyme, assez mesurée, assez libérée, assez dans le vent, assez en lutte, assez moi-même, assez en couple, assez en marge, assez en pente, assez en puissance, assez debout ? Comment faire ?

Mélanie Viñolo utilise avec malice le cadre de la représentation théâtrale pour parler de la représentation de soi et chercher à déterminer dans quelle mesure nous sommes responsables de ce dont nous sommes spectateurs. L’entrée est à participation libre et sans réservation. jeudisenscene@gmail.com +33 5 61 89 77 20 au théatre de verdure du monastère du Mont Arès NESTIER Nestier

