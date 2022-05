Jeudis en scène // Cie Bruital, 21 juillet 2022, .

Jeudis en scène // Cie Bruital

2022-07-21 20:00:00 – 2022-07-21

« Wanted »

WANTED est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

L’entrée est à participation libre et sans réservation.

