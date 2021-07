Jeudis en musique du Musée de la BD Centre Belge de la Bande Dessinée, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Ville de Bruxelles.

Jeudis en musique du Musée de la BD

du jeudi 29 juillet au jeudi 26 août à Centre Belge de la Bande Dessinée

En suivant le parcours des expositions, laissez-vous porter par les interventions musicales d’un(e) soliste classique dans l’acoustique du magnifique bâtiment Horta qui abrite le Musée de la BD. Un programme éclectique pour les jeudis midis du milieu de l’été, une ambiance insolite pour la visite d’un musée unique à Bruxelles. Le port du masque est obligatoire, les réservations via la plateforme de réservation sont souhaitables, ainsi que la distanciation et la prudence de circonstance durant ces visites. 12€ d’entrée pour le plein tarif, comme pour une visite classique ! Laissez le/la/les musicien·nes aller à son inspiration, libre dans sa bulle, et profitez de votre visite en musique. Programme: **29/7 Daniel STOKART – Saxophones, clarinettes…** Autodidacte, puis premier prix au Conservatoire de Bruxelles en section Jazz, Daniel Stokart a à son actif plus d’une vingtaine de CD’s, en collaboration ou en formation propre. Il propose des improvisations aux clarinettes, saxophones et autres instruments. Ambiance surprise à découvrir. **05/8 Martin SALEMI – Piano** Compositeur prolifique, également pour le théâtre et le cinéma, Martin Salemi nous présentera quelques unes de ses dernières compositions issues de son prochain album « About Time », qui sortira chez Igloo Records en novembre, ainsi que de son premier disque « Short Stories », paru en 2017. Agrémenté ça et là de quelques reprises choisies avec soin… **12/8 Gaspard VANARDOIS – Guitares, Oud…** Le multi-instrumentiste Gaspard Vanardois est un guitariste de formation classique qui maîtrise également le banjo, l’oud et d’autres instruments à corde. **19/8 Coline MEULEMANS – Violon Alto** Coline Meulemans a étudié un an au conservatoire de Gand avant de poursuivre et achever sa formation d’altiste classique au Koninklijk Conservatorium Brussel. Elle est membre du septuor du pianiste de jazz Willem Suilen, et est aussi chanteuse. **26/8 Laendi Lipnik – Choeur masculin** Les jeudis d’été, du 29 juillet au 26 août de 12h à 14h.

Gratuit à l’achat de ticket d’entrée pour le musée

Centre Belge de la Bande Dessinée Rue des Sables 20 Ville de Bruxelles Bruxelles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T12:00:00 2021-07-29T14:00:00;2021-08-05T12:00:00 2021-08-05T14:00:00;2021-08-12T12:00:00 2021-08-12T14:00:00;2021-08-19T12:00:00 2021-08-19T14:00:00;2021-08-26T12:00:00 2021-08-26T14:00:00