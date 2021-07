Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique, Nort-sur-Erdre JEUDIS DU PORT #3 Nort-sur-Erdre Nort-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

JEUDIS DU PORT #3 Nort-sur-Erdre, 12 août 2021-12 août 2021, Nort-sur-Erdre. JEUDIS DU PORT #3 2021-08-12 20:30:00 – 2021-08-12 21:30:00

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique 20H30 >> COMME UN VERTIGE – COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE Entrée libre – Jauge limitée Pour cette 5ème édition, les Jeudis du Port vous donnent rendez-vous sur la Prairie des Orionnais. Dans une ambiance festive et conviviale, vous êtes attendus pour partager des moments d’évasion et de détente, en famille ou entre amis. Les Jeudis du Port #3 http://www.nort-sur-erdre.fr/culture-loisirs/les-incontournables-2318.html 20H30 >> COMME UN VERTIGE – COMPAGNIE AVIS DE TEMPÊTE Entrée libre – Jauge limitée Pour cette 5ème édition, les Jeudis du Port vous donnent rendez-vous sur la Prairie des Orionnais. Dans une ambiance festive et conviviale, vous êtes attendus pour partager des moments d’évasion et de détente, en famille ou entre amis. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

