Jeudis du Jazz Michel Portal et Roberto Negro Créon, 14 avril 2022, Créon.

Jeudis du Jazz Michel Portal et Roberto Negro Créon

2022-04-14 19:00:00 – 2022-04-14 23:00:00

Créon Gironde

20 EUR Rencontre inédite au sommet entre Michel Portal, légende vivante du jazz européen, et Roberto Negro, étoile montante de la scène improvisée française !

Ces deux personnalités du jazz se retrouveront à Créon pour entremêler clarinettes et piano le temps d’un concert “habité par la poésie” et ponctué d’improvisations ; ils embarqueront le public avec toute la virtuosité et l’ingéniosité dont ils savent faire preuve.

+33 5 56 30 65 59

Larural

Créon

