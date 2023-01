Jeudis des vacances : une tour de Babel en Lego® Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Gratuit A partir de 6 ans Par Briek store and more Brique par brique, participez à la construction de la tour de la médiathèque. Cette œuvre collective sera ensuite à admirer à l’entrée de la médiathèque pendant plusieurs semaines. Sur inscription dès jeudi 9 février, sur place ou par téléphone (02 40 04 05 37). Médiathèque-Espace Diderot Château de Rezé Rezé 44400

02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 https://mediatheque.reze.fr/

