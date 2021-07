Saint-Rivoal Saint-Rivoal Finistère, Saint-Rivoal Jeudis des savoir-faire – « Amidonnage et repassage de coiffes » Saint-Rivoal Saint-Rivoal Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Rivoal

Jeudis des savoir-faire – « Amidonnage et repassage de coiffes » Saint-Rivoal, 12 août 2021-12 août 2021, Saint-Rivoal. Jeudis des savoir-faire – « Amidonnage et repassage de coiffes » 2021-08-12 – 2021-08-12 Saint-Rivoal Maison Cornec

Saint-Rivoal Finistère Chaque jeudi de l’été, un intervenant propose d’initier le public à son art ou son savoir-faire. L’occasion de prendre le temps d’échanger tout en s’essayant à une pratique nouvelles. « Amidonnage et repassage de coiffes »de 14h30 à 17h00.

Tarif : prix libre

Renseignements : 02 98 68 87 76 contact@ecomusee-monts-arree.org +33 2 98 68 87 76 Chaque jeudi de l’été, un intervenant propose d’initier le public à son art ou son savoir-faire. L’occasion de prendre le temps d’échanger tout en s’essayant à une pratique nouvelles. « Amidonnage et repassage de coiffes »de 14h30 à 17h00.

Tarif : prix libre

Renseignements : 02 98 68 87 76 dernière mise à jour : 2021-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Rivoal Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Rivoal Adresse Saint-Rivoal Maison Cornec Ville Saint-Rivoal lieuville 48.34952#-3.99632