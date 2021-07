Pont-l'Abbé Pont-l'Abbé Finistère, Pont-l'Abbé Jeudis des Douves – Concerts – Nuit Bretonne Pont-l’Abbé Pont-l'Abbé Catégories d’évènement: Finistère

Pont-l'Abbé

Jeudis des Douves – Concerts – Nuit Bretonne Pont-l’Abbé, 5 août 2021, Pont-l'Abbé. Jeudis des Douves – Concerts – Nuit Bretonne 2021-08-05 18:30:00 – 2021-08-05 21:00:00 Square de l’Europe Jardin des Douves – Cour du Château

Le Bagad Cap Caval, le Cercle Celtique Ar Vro Vigoudenn, les vieux métiers, le Musée Bigouden et le Kenlour Tour unissent leurs efforts et vous donnent rendez-vous pour une « nuit bretonne » !

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pont-l'Abbé Autres Lieu Pont-l'Abbé Adresse Square de l'Europe Jardin des Douves - Cour du Château Ville Pont-l'Abbé lieuville 47.86203#-4.23685