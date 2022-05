Jeudis des Climats 71 – Cellier aux Moines Givry, 16 juin 2022, Givry.

Jeudis des Climats 71 – Cellier aux Moines Givry

2022-06-16 – 2022-06-16

Givry Saône-et-Loire Givry

Dans le domaine du Cellier aux Moines à Givry, situé au coeur de la Côte Chalonnaise, exceptionnellement ouvert au public pour cet événement, Emmanuel NONAIN, guide conférencier et gérant d’Enoculture, animera une conférence aux côtés de Philippe PASCAL, propriétaire des lieux. Elle sera suivie d’une dégustation de trois vins cisterciens sélectionnés et présentés par Raoul SALAMA, journaliste oenogastronomique et professeur à l’école polytechnique de Paris. L’occasion de retracer et goûter l’histoire des vins et Climats de Bourgogne avec des spécialistes passionnés de leur terroir.

contact@constancepubert.com

Givry

