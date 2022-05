Jeudis des Climats 71 – Abbaye de Cluny Cluny, 9 juin 2022, Cluny.

EUR 15 15 Les jeudis des Climats 71 c’est à l’Abbaye de Cluny le 9 juin de 17h30 à 19h30. nAu coeur de l’Abbaye de Cluny, véritable emblème de la Saône-et-Loire à la renommée internationale, Raoul SALAMA, journaliste oenogastronomique et professeur à l’école polytechnique de Paris, animera une conférence sur la thématique Les Abbayes viticoles , suivie d’une dégustation de trois vins bénédictins sélectionnés et présentés par Emmanuel NONAIN, guide conférencier et gérant d’Enoculture. L’occasion de retracer et goûter l’histoire des vins et Climats de Bourgogne avec des spécialistes passionnés de leur terroir.

