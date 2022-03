Jeudis dépannage Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Jeudis dépannage Atelier Numérique, 24 mars 2022, Versailles. Jeudis dépannage

du jeudi 24 mars au jeudi 19 mai à Atelier Numérique

4 créneaux d’une heure pour résoudre votre problème sur un matériel mobile (tablette numérique, ordinateur portable, smartphone). Prenez RDV auprès de l’accueil et précisez bien votre question/problème.

Inscription obligatoire

4 créneaux d’une heure sur rendez-vous pour résoudre votre problème sur un matériel mobile (tablette numérique, ordinateur portable, smartphone). Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T13:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-31T13:00:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-07T13:00:00 2022-04-07T14:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T15:00:00;2022-04-07T15:00:00 2022-04-07T16:00:00;2022-04-07T16:00:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-14T13:00:00 2022-04-14T14:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T15:00:00;2022-04-14T15:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-14T16:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-21T13:00:00 2022-04-21T14:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T15:00:00;2022-04-21T15:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-21T16:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-05-12T13:00:00 2022-05-12T14:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T15:00:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-12T16:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-19T13:00:00 2022-05-19T14:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T15:00:00;2022-05-19T15:00:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-19T16:00:00 2022-05-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Atelier Numérique Adresse 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Atelier Numérique Versailles Departement Yvelines

Atelier Numérique Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Jeudis dépannage Atelier Numérique 2022-03-24 was last modified: by Jeudis dépannage Atelier Numérique Atelier Numérique 24 mars 2022 Atelier Numérique Versailles Versailles

Versailles Yvelines