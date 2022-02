Jeudis de Roches Brunes « Musique actuelle » – Mathieu des Longchamps Dinard, 19 mai 2022, Dinard.

Jeudis de Roches Brunes « Musique actuelle » – Mathieu des Longchamps Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-19 Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers

Dinard Ille-et-Vilaine

Folk caraïbéenne chantée en français et en espagnol. Solaire et mélancolique, envoûtant.

Mathieu des Longchamps est né au Québec, à Montréal. Sa mère est chanteuse folk. Son père guitariste flamenco et harpiste aux influences latino. Ses premières années Mathieu les a vécues au Panama, à la Guaira, dans une cabane sur pilotis isolée de tout, entre jungle et océan. Il s’envole grandir à Paris. Avant de faire de la guitare son instrument, il a touché à la harpe, aux percussions, au piano. À 17 ans, il intègre l’American School of Modern Music de Paris. Pendant deux ans. Pierre Bensusan, guitariste émérite, considéré par beaucoup comme l’un des maîtres de la folk actuels, lui offre sa première guitare électrique, une de luthier, pour Noël. Nouveau pied à l’étrier. Nouvelle confirmation. Ensuite, il part en Argentine, à Buenos Aires, poursuivre son apprentissage. Son premier grand voyage en solitaire. Il décide de partir trois mois, sur les routes, en Uruguay, avec un ami. Jouer dans les rues, vivre de rien. L’aventure. Il rentre à Paris, part s’isoler six mois en Espagne, à Cadaquès, dans la maison de sa grand-mère. La maison surplombe des vagues sauvages. Il est chez lui ici aussi. Il commence à écrire des chansons, avec 19 chats comme compagnons de solitude, de jolies chansons qui échappent à toute classification et qui dévoilent une poésie sans entrave. Il s’est trouvé, c’est indéniable. Il s’aguerrit.

Tarifs :

Plein tarif : 16 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 14 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles ou à l’office de Tourisme de Dinard

Jeudi 19 mai 2022 – 20h30 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

dernière mise à jour : 2022-02-07 par