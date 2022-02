Jeudis de Roches Brunes « Musique actuelle » – Jil is Lucky Dinard, 21 avril 2022, Dinard.

Jeudis de Roches Brunes « Musique actuelle » – Jil is Lucky Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

2022-04-21 – 2022-04-21 Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers

Dinard Ille-et-Vilaine

Il est ici beaucoup question de voyages et d’amour, avec la cordillère des Andes pour toile de fond.

Jil is Lucky revient avec un nouvel album folk, ethnique et psyché, dans la droite lignée de son premier opus et produit par Renaud Létang (Manu Chao, Conan Mockasin, Feist, L’impératrice). Après des centaines de concerts en France et à l’étranger, Jil et son groupe (même formation que lors du premier album) repartent en tournée pour défendre ce nouveau projet sur scène, entre Velvet Underground et Clandestino.

Jil is Lucky s’est fait connaitre avec le tube « The Wanderer » qu’en entend dans la pub Kenzo.

Tarifs :

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 16 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles ou à l’office de Tourisme de Dinard

Jeudi 21 avril 2022 – 20h30 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

