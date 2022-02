Jeudis de Roches Brunes « Musique actuelle » – Chien noir Dinard, 17 mars 2022, Dinard.

Nommé aux Victoires de la Musique 2022 dans la catégorie « Révélation masculine »

Signé par le label naïve et sélectionné pour le Chantier des Francos de la Rochelle et l’édition du FAIR 2021, chien noir n’a pas chômé depuis 2020. Il a sorti les chansons Quelle importance, Lumière Bleue & Histoire vraie et enregistré son EP en trois sessions d’une semaine, en jouant tous les instruments, avec l’ami Marc Daumail de Cocoon dans le rôle de conseiller. La collaboration entre eux ne date pas d’aujourd’hui : ils ont notamment coécrit le titre Vague à l’âme sœur pour Vanessa Paradis. Sur La Nuit le vent, on entend aussi la chanteuse Hollysiz, pour un duo façon Bertrand Belin aquarelliste. Si chien noir assume une référence, ou une inspiration, c’est celle de l’Américain Sufjan Stevens, avec son album Carrie & Lowell en 2015, dédié à sa mère. Il s’est reconnu dans ce disque, qui lui a montré la voie pour transformer un limon biographique en chansons lumineuses.

Tarifs :

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 16 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles ou à l’office de Tourisme de Dinard

Jeudi 17 mars 2022 – 20h30 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

