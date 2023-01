Jeudis de Roches Brunes – Laura Cahen Dinard Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine De sa guitare et d’une voix singulière et captivante, elle parcourt avec talent des paysages poétiques, une indie-pop déclinée au féminin, intimiste et onirique, inspirée de Feist, Portishead ou encore Anne Sylvestre. Laissant libre cours à sa parole, elle vient sans détour et avec délicatesse peindre le tableau d’une fille d’aujourd’hui, aussi libre que le vent. Avec « Une fille », Laura Cahen signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste. Une affirmation d’elle-même, sans détours, de sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Elle n’a jamais aussi bien chanté, et, surtout, ne s’est jamais aussi bien racontée. En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles ou à l’Office de Tourisme de Dinard Lieu : Villa les Roches Brunes Villa Les Roches Brunes 1, allée des Douaniers Dinard

