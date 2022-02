Jeudis de Roches Brunes « Classique » : Vie-Vida Dinard, 5 mai 2022, Dinard.

Jeudis de Roches Brunes « Classique » : Vie-Vida

2022-05-05

Dinard

Récital de harpe de Camille Levecque

Programme :

Jean-Michel Damase : Adagietto

Freddy Alberti : Pour la Señorita

Enrique Granados : Danza oriental

Padre José Gallés : Sonata en do menor

Alphonse Hasselmans : Feuilles d’automne Op. 45 Georg Friedrich Haendel : Deuxième mouvement du concerto pour harpe

Marcel Tournier : Echo

Camille Levecque : Vida

Gabriel Pierné : Impromptu Caprice

Camille Levecque nous propose un voyage musical entre la France, sa terre natale, et l’Espagne, sa terre d’accueil. La présence scénique de Levecque et sa force expressive nous transportent dans un univers où les échanges et correspondances entre les deux terres voisines se révèlent à nos oreilles

tantôt avec chaleur, douceur et poésie, tantôt avec puissance et brillance.

Tarifs :

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 17 €

Tarif -12 ans : 12 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

À Dinard Emeraude Tourisme, sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles

Jeudi 5 mai 2022 – 19h00 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

