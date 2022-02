Jeudis de Roches Brunes « Classique » : « Gardel / Piazzola, l’histoire d’une rencontre » Dinard, 7 avril 2022, Dinard.

Jeudis de Roches Brunes « Classique » : « Gardel / Piazzola, l’histoire d’une rencontre » Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

2022-04-07 – 2022-04-07 Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Par Ronan Baudry (saxophone) et Guillaume Hodeau (bandonéon)

Programme :

Carlos Gardel : Volver

Astor Piazzolla : Café 1930

Astor Piazzolla : Tango remembrances

Carlos Gardel : El dia que me quieras

Astor Piazzolla : Los Sueños (solo bandonéon)

Carlos Gardel : Por una cabeza

Astor Piazzolla : Chiquilin de Bachin

Astor Piazzolla : Revirado

Astor Piazzolla : Libertango

1934, New York City, le jeune Astor Piazzolla rencontre le chanteur mythique de tango Carlos Gardel. La nouvelle se propage que la star est en ville pour le tournage de son prochain film. Tout excité, Astor Piazzolla ne laissera pas passer cette unique chance de rencontrer son idole. Faisant preuve de persévérance et de ténacité, il fera tout pour que la star le remarque et très vite une complicité naîtra entre les deux génies du tango. Autour de leurs chefs-d’œuvre les plus marquants, les deux artistes vous racontent en musique et en mots ce jour qui marquera à jamais l’histoire du tango.

Tarifs :

Plein tarif : 19 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 17 €

Tarif -12 ans : 12 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

À Dinard Emeraude Tourisme, sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles

Jeudi 7 avril 2022 – 19h00 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

