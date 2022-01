Jeudis de Roches Brunes « Classique » : Cello Volta Dinard, 3 mars 2022, Dinard.

Jeudis de Roches Brunes « Classique » : Cello Volta Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

2022-03-03 19:00:00 – 2022-03-03 Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

« Cello Volta » par Ninon Hannecart-Segal (piano) et Caroline Sypniewsji (violoncelle).

Programme :

Ludwig van Beethoven : Variation en Mi bémol Majeur sur un thème de Mozart

Claude Debussy : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur

Johannes Brahms : Sonate n°2 en Fa Majeur

Frédéric Chopin : Introduction et Polonaise Rita Strohl : Sonate dramatique pour violoncelle et piano « Titus et Bérénice »

Dans ce programme traversant les frontières et les siècles, le piano et le violoncelle s’amusent. Tantôt mystérieux, timides ou mélancoliques, tantôt fantasques, gais et capricieux, les deux instruments se répondent à l’aide d’une ribambelle de techniques de jeu. Un programme mettant à l’honneur le timbre chatoyant et chaud du violoncelle de Caroline Sypniewski et la rondeur souple du piano sous les doigts de Ninon Hannecart-Ségal.

Infos pratiques

Tarifs :

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 16 €

Tarif -12 ans : 11 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles

Jeudi 3 mars 2022 – 19h00 – Villa les Roches Brunes

+33 2 99 16 00 00 https://indiv.themisweb.fr/0534/fListeManifs.aspx?idstructure=0534

« Cello Volta » par Ninon Hannecart-Segal (piano) et Caroline Sypniewsji (violoncelle).

Programme :

Ludwig van Beethoven : Variation en Mi bémol Majeur sur un thème de Mozart

Claude Debussy : Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur

Johannes Brahms : Sonate n°2 en Fa Majeur

Frédéric Chopin : Introduction et Polonaise Rita Strohl : Sonate dramatique pour violoncelle et piano « Titus et Bérénice »

Dans ce programme traversant les frontières et les siècles, le piano et le violoncelle s’amusent. Tantôt mystérieux, timides ou mélancoliques, tantôt fantasques, gais et capricieux, les deux instruments se répondent à l’aide d’une ribambelle de techniques de jeu. Un programme mettant à l’honneur le timbre chatoyant et chaud du violoncelle de Caroline Sypniewski et la rondeur souple du piano sous les doigts de Ninon Hannecart-Ségal.

Infos pratiques

Tarifs :

Plein tarif : 18 €

Tarif réduit (Enora, étudiants, -18 ans, solidarité) : 16 €

Tarif -12 ans : 11 €

En ligne sur www.ville-dinard.fr / Rubrique Billetterie

Sur place le soir des concerts, dans la limite des places disponibles

Jeudi 3 mars 2022 – 19h00 – Villa les Roches Brunes

Villa Les Roches Brunes 3, allée des douaniers Dinard

dernière mise à jour : 2022-01-28 par