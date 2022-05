Jeudis de l’Été – Terroir et Traditions Vitré, 28 juillet 2022, Vitré.

Jeudis de l’Été – Terroir et Traditions Vitré

2022-07-28 18:30:00 – 2022-07-28 21:30:00

Vitré Ille-et-Vilaine Vitré

Cette année encore, les Jeudis de l’Été – Terroir et Traditions vous donnent rendez-vous pour des soirées gourmandes et conviviales à partager en famille ou entre amis !

A partir du 14 juillet, et jusqu’au 18 août, de 18h30 à 21h30 sur l’esplanade de la gare, expositions vente de produits du terroir et d’artisanat et animations sans oublier la présence de musiciens.

Bonne humeur garantie !

Au programme de ce jeudi 28 juillet: à venir!

info@ot-vitre.fr +33 2 99 75 04 46 http://bretagne-vitre.com/

Vitré

dernière mise à jour : 2022-05-11 par OT – VITRE