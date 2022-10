JEUDIS DE L’EAU – COURS D’ÉCOLE, BULLE DE NATURE Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

2022-10-20 – 2022-10-20

Vende Sèvremont La toute première cour d’école bulle de nature est née en Vendée cette année. Pourquoi ces nouveaux aménagements naturels ? Quels enjeux ? À quel coût ? Des avantages ? Des inconvénients ? Tout vous sera expliqué dans le moindre détail lors de cette soirée. Réservation conseillée Les Jeudis de l’Eau : 4 soirées thématiques lors desquelles seront abordés des sujets d’actualité sur la ressource en eau. contact@cpie-sevre-bocage.com +33 2 51 57 77 14 http://www.cpie-sevre-bocage.com/cpie/Content.aspx?ID=215402 Maison de la Vie Rurale La Bernardière Sèvremont

Détails Catégories d'évènement: Sèvremont, Vende Autres Lieu Sèvremont Adresse Sèvremont Vende Maison de la Vie Rurale La Bernardière Ville Sèvremont

