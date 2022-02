Jeudis de l’actualité : Le tourisme est mort, vive le tourisme ? Médiathèque Hélène Berr, 9 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 09 juin 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

Rencontre, débat avec Maria Gravari-Barbas et Edith Fagnoni, professeures d’université

En 2020, la France a accueilli deux fois moins de touristes étrangers que l’année précédente.

On prédisait alors un tourisme différent dans le « monde d’après », un regain d’intérêt pour le tourisme de proximité, plus en adéquation avec les enjeux environnementaux actuels. En effet, si la pandémie a indéniablement créé un choc économique, le modèle industriel de développement du secteur essuyait déjà de nombreuses critiques : pollution, saturation touristique de certaines villes etc.

Il semblerait qu’un nombre croissant de Français aspirent désormais à des vacances plus locales, plus vertes et plus solidaires. Pourtant nombreux sont ceux qui rêvaient d’un retour à la normale et n’ont pas hésité à reprendre l’avion après de longs mois de confinement.

Si la crise sanitaire a révélé les faiblesses du tourisme de masse, va-t-elle contribuer à transformer durablement nos pratiques ?

Dans dix ans, à quoi ressembleront nos vacances de rêve ?

Au-delà de la question environnementale, les enjeux économiques de cette transition sont considérables.

Alors comment relancer la machine de manière durable et responsable ? Comment réimaginer les relations entre nos villes, notre patrimoine et nos espaces naturels ?

Maria Gravari-Barbas est professeure de géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directrice de l’EIREST, Equipe interdisciplinaire de recherches sur le tourisme, coordonne la chaire Unesco «Culture-Tourisme-Développement »

Edith Fagnoni est professeure des Universités en Géographie à Sorbonne Université, Directrice de l’UFR de Géographie et Aménagement.

Réservation par mail, téléphone ou sur place auprès d’un bibliothécaire

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

Contact : 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr/

Date complète :

