Déjà 1 vagabond vous dit que c’est ce jeudi 18 novembre, “JEUDIS ça, je dis rien…!” Que c’est au Bar Le Marlin, 7 place aux huiles 13001, évidemment Marseille mais sait on jamais qu’une bande de vagabonds se perde….!!!! INFOS À VENIR.. À, on allait oublié, qui plus est c’est le plus important, qui s’est qui va nous régaler nos oreilles..DJ Cysco Fiore, 1 bon vétéran vagabond comme nous, remixeur hors pair et reconnu par la scène électro, on vous le dit, parole de vagabond, les absents ont toujours tort….!!!! “More info later” En anglais et oui, on vagabonde dans tout le globe !! Jeudi que ce jeudi, c’est un peu les retrouvailles après, vous savez tous de quoi on parle….!!!! Forcément, tous les gestes barrières et ce fabuleux pass sanitaire restent de rigueur, vagabond mais citoyen avant tout.

Le Marlin 7 place aux huiles, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2021-11-18T19:00:00 2021-11-18T02:00:00