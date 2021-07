Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Jeudis aux jardins d’Emonville Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Somme

Jeudis aux jardins d’Emonville Abbeville, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Abbeville. Jeudis aux jardins d’Emonville 2021-07-22 – 2021-07-22

Abbeville Somme Chaque jeudi, tout au long de l’été, les bibliothécaires vous proposent des

temps d’échange et de partage autour des livres. Jeudis 29 juillet de 10h à 17h : livres voyageurs

Jeudi 22 juillet à 15h : lectures au jardin

Jeudi 5 août à 15h : le petit monde des abeilles

Jeudis 12 et 26 août de 10h à 17h : livres voyageurs

Jeudi 19 août à 10h30 : câlins d’histoires +33 3 22 24 95 16 Chaque jeudi, tout au long de l’été, les bibliothécaires vous proposent des

Détails Catégories d’évènement: Abbeville, Somme Étiquettes évènement : Autres Lieu Abbeville Adresse Ville Abbeville lieuville 50.10833#1.8348