Jeudis au musée : Bosch et Bruegel

Jeudis au musée : Bosch et Bruegel, 24 novembre 2022, . Jeudis au musée : Bosch et Bruegel



2022-11-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-11-24 Une conférence proposée par les Amis du Musée des Beaux-Arts de Chartres. Claire Grébille, historienne de l’art, organise une conférence sur Bruegel et Bosch, les 2 célèbres peintres flamands du XVIème siècle. dernière mise à jour : 2022-10-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville