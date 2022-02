Jeudis 10, 17, 24, 31 mars, 7 et 21 avril Six jeudis, de 19h30 à 22h, dans l’église Église Saint-François-Xavier Paris Catégorie d’évènement: Paris

19h30 : collation – 20h : enseignement 20h35 : oraison – 21h05 : topo pratique ou témoignage 21h20 : groupe d’échange – 21h45 : questions-réponses _Thèmes traités :_ 1. Qu’est-ce que l’oraison ? 2. La foi dans l’oraison ? 3. La part de l’homme dans l’oraison. 4. La part de Dieu dans l’oraison. 5. L’action de l’Esprit Saint dans l’oraison. 6. Le don de soi École de prière avec le Père Antoine d’Augustin, recteur de la basilique de Notre-Dame-des-Victoires et fondateur de l’École d’Oraison, accompagné d’une équipe de l’École d’Oraison. Église Saint-François-Xavier 12 place du Président Mithouard, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

2022-03-10T19:30:00 2022-03-10T22:00:00;2022-03-17T19:30:00 2022-03-17T22:00:00;2022-03-24T19:30:00 2022-03-24T22:00:00;2022-03-31T19:30:00 2022-03-31T22:00:00;2022-04-07T19:30:00 2022-04-07T22:00:00;2022-04-21T19:30:00 2022-04-21T22:00:00

