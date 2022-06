Jeudi Rosé au restaurant L’Olivier Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis

Jeudi Rosé au restaurant L’Olivier Pertuis, 7 juillet 2022, Pertuis. Jeudi Rosé au restaurant L’Olivier L’Olivier 914 Route de la Bastidonne Pertuis

2022-07-07 18:00:00 18:00:00 – 2022-09-01 L’Olivier 914 Route de la Bastidonne

Pertuis 84120 JUILLET-AOÛT:



Jeudi 07 Juillet

Domaine St-Jean

Maison Mei

La Tour d’Aigues



Jeudi 14 Juillet

Domaine du Grand Callamand

Pertuis



Jeudi 21 Juillet

Château La Coste

Le Puy-Sainte-Réparade



Jeudi 28 Juillet

Château de Clapier

Mirabeau



Jeudi 04 Août

Château de Sannes

Sannes



Jeudi 11 Août

Château Constantin

Lourmarin



Jeudi 18 Août

Domaine le Novi

La Tour d’Aigues



Jeudi 25 Août

Château la Dorgonne

La Tour d’Aigues



Jeudi 01 Septembre

Soirée de clôture – Vide Rosé

Restaurant l’Olivier – Pertuis



Un représentant de chaque

domaine sera sur place pour vous

faire découvrir leurs vins.





Nouvelle Ambiance : Le Menu Rosé

Au bord de la piscine, profitez d’un dîner bistronomique. Nous

vous offrons une bouteille de rosé pour accompagner votre repas

prit sur place. Le menu à 42€ par personne comprenant une

entrée, un poisson, une viande et un dessert.

