Les bibliothécaires jeunesse proposent un jeudi par mois un temps d’histoires et de découvertes d’albums dédié aux tout-petits entre 0 et 3 ans. Une douce parenthèse pour éveiller les plus jeunes au plaisir de la lecture.

Sur inscription accompagné d’un adulte.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Jeudi pour les petits : des histoires pour les enfants de 0 à 3 ans à la médiathèque du Pays de Château-Gontier.

mediatheque@chateaugontier.fr +33 2 43 09 50 53 https://chateaugontier.c3rb.org/

