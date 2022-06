Jeudi Plœucois, 4 août 2022, .

Jeudi Plœucois

2022-08-04 – 2022-08-04

Soirée irlandaise

Évasion garantie avec le groupe Morsgael ! Au son du violon et de la guitare, Nick Malika et Georges Breuil vont vous transporter jusqu’en Irlande. Laissez-vous emporter par leurs balades irlandaises et venez taper des pieds et des mains lors de cette soirée totalement folk !

Restauration : Dorloter de Dublin (ragoût irlandais de pommes de terre et de saucisses) par l’association Plœuc-L’Hermitage Europe

Buvette

