Jeudi Plœucois

Jeudi Plœucois, 21 juillet 2022, . Jeudi Plœucois

2022-07-21 – 2022-07-21 Soirée Latino

Une soirée qui va vous enflammer ! La chaleur de la musique latine du groupe Bacano va envahir la place Louis Morel alors venez danser au son de la salsa, de la bachata ou bien encore de la cumbia.

Et pour lancer la soirée, un marché de créateurs locaux vous attend dès 18h sur la place Louis Morel.

Restauration : Paëlla par le Twirling du Lié

Buvette communication@ploeuclhermitage.bzh +33 2 96 64 22 00 Soirée Latino

Une soirée qui va vous enflammer ! La chaleur de la musique latine du groupe Bacano va envahir la place Louis Morel alors venez danser au son de la salsa, de la bachata ou bien encore de la cumbia.

Et pour lancer la soirée, un marché de créateurs locaux vous attend dès 18h sur la place Louis Morel.

Restauration : Paëlla par le Twirling du Lié

Buvette dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville