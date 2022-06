Jeudi oui à la littérature Arudy Arudy Catégories d’évènement: 64260

Arudy

Jeudi oui à la littérature Arudy, 25 août 2022, Arudy. Jeudi oui à la littérature Arudy

2022-08-25 – 2022-08-25

Arudy 64260 Jeudi 25 août, Le livre des heures d’Anne Delaflotte Mehdevi livre un portrait de femme, l’amour des couleurs et de la vie, l’art du livre dans le Paris du XVe siècle.

Animation labellisée Eté Ossalois Jeudi 25 août, Le livre des heures d’Anne Delaflotte Mehdevi livre un portrait de femme, l’amour des couleurs et de la vie, l’art du livre dans le Paris du XVe siècle.

Animation labellisée Eté Ossalois +33 6 88 31 26 97 Jeudi 25 août, Le livre des heures d’Anne Delaflotte Mehdevi livre un portrait de femme, l’amour des couleurs et de la vie, l’art du livre dans le Paris du XVe siècle.

Animation labellisée Eté Ossalois la curieuse

Arudy

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 64260, Arudy Other Lieu Arudy Adresse Ville Arudy lieuville Arudy Departement 64260

Arudy Arudy 64260 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arudy/

Jeudi oui à la littérature Arudy 2022-08-25 was last modified: by Jeudi oui à la littérature Arudy Arudy 25 août 2022 64260 Arudy

Arudy 64260