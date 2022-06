Jeudi oui à la littérature

2022-07-07 – 2022-07-07 La Curieuse se la joue librairie de la rive gauche… du gave et vous invite à un moment d’échange avec un auteur, suivi d’une dédicace-apéro !

Jeudi 07 juillet, Adeline Yzac vous présentera son dernier ouvrage Fille Perdue, un roman qui provoque des émotions très fortes, bouleversantes, sur fond historique.

Animation labellisée Eté Ossalois

