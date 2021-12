Versailles Chapelle royale Versailles, Yvelines Jeudi musical – The English Baroque of the 17th Century Chapelle royale Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Jeudi musical – The English Baroque of the 17th Century Chapelle royale, 12 mai 2022, Versailles. Jeudi musical – The English Baroque of the 17th Century

Chapelle royale, le jeudi 12 mai 2022 à 17:30

**Programme** Motets de Thomas Weelkes, Thomas Tomkins, Orlando Gibbons, Richard Dering, Matthew Locke, Pelham Humfrey, John Blow et Henry Purcell Cette première saison des Jeudis musicaux de la Chapelle royale, conçue par Fabien Armengaud, nouveau directeur de la Maîtrise du CMBV, se construit autour de quatre grandes thématiques, originales et audacieuses. « Les Musiciens de Province », « Paris-Versailles-Saint-Cyr », « l’Europe baroque », et enfin « Miroirs » seront les thèmes qui tisseront cette saison 2021-2022. Concert des Pages & des Chantres de la Maîtrise du CMBV, dirigé par Fabien Armengaud Chapelle royale Château de Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T17:30:00 2022-05-12T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Chapelle royale Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Chapelle royale Versailles