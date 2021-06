Jeudi musical à Laurenzane : « Carte blanche à Danielle Bigata » Parc de Laurenzane, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Gradignan.

Rendez-vous **jeudi 8 juillet 2021 à 20h45** pour un concert « _Carte Blanche à Danielle Bigata_ » avec le Conservatoire de Musique de Gradignan, concert itinérant dans le Parc de Laurenzane au gré des sculptures de l’Escale Bigata. Jeudi musical à Laurenzane ————————– Rendez-vous récurrent de l’été, le parc de Laurenzane accueillera tous les jeudis de juillet et août, des concerts de musique à 20h45, organisé par le Conservatoire de Musique de Gradignan. Carte Blanche à Danielle Bigata ——————————- Concert itinérant dans le Parc de Laurenzane au gré des sculptures de l’Escale Bigata. Musiques du monde jouées en direct, textes de Jean Vautrin lus, marquant le parcours artistique de Danielle Bigata à travers le monde, témoins de ses rencontres avec des peuples et des ethnies de tous les continents, depuis les Yanomamis d’Amazonie aux Pygmées d’Afrique Centrale et jusqu’aux Zoulous d’Afrique du Sud… Une invitation au voyage, en présence de l’artiste. Infos pratiques ————— * Parc de Laurenzane de Gradignan * Accès gratuit * Places assises disponibles : réservation possible auprès du Point Info Tourisme * Infos : 05 56 89 06 36 * Report au lendemain en cas de pluie Au programme de cet été ———————– * Soirée Airs d’Opéra et de comédies musicales, le jeudi 15 juillet, * Quatuor de cors de la Musique des Forces Aériennes de Bordeaux, le jeudi 22 juillet, * Musique traditionnelle à danser, le jeudi 29 juillet, * Récital de piano « le piano romantique », le jeudi 5 août, * Soirée jazz avec Swing Five Club, le jeudi 12 août, * Soirée flamenco et ambiance celte avec Duo Fu, le jeudi 19 août * Soirée jazz avec le Conservatoire de Gradignan, le jeudi 26 août. _Programme susceptible de modification soumis aux conditions d’accueil et au protocole sanitaire qui s’imposeront. En cas d’intempéries, les concerts se dérouleront à l’église de Gradignan._

Concerts à la tombée de la nuit dans le cadre unique du parc de Laurenzane.

