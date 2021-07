Laudun-l'ArdoiseLaudun-l'Ardoise Laudun-l'Ardoise Laudun-l'Ardoise Gard, Laudun-l'Ardoise Jeudi Live DJ Set de Maison Sinnaé Laudun-l’Ardoise Laudun-l’Ardoise Laudun-l'ArdoiseLaudun-l'Ardoise Catégories d’évènement: Gard

Laudun-l'Ardoise

Jeudi Live DJ Set de Maison Sinnaé
2021-07-08 – 2021-07-08
Maison Sinnaé à Laudun
105 Avenue du Général de Gaulle
Laudun-l'Ardoise
Gard

Maison Sinnae vous propose une soirée conviviale et chaleureuse autour de ses vins. Au programme, DJ Set et foodtrucks, de quoi passer une agréable soirée d'été.

De 19h à 23h

Tarif : 10€ par personne avec un verre de vin offert

+33 4 66 90 55 22

dernière mise à jour : 2021-07-03

Catégories d'évènement: Gard, Laudun-l'Ardoise
Lieu Laudun-l'Ardoise
Adresse Maison Sinnaé à Laudun 105 Avenue du Général de Gaulle
Ville Laudun-l'Ardoise