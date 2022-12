Jeudi Jeux Saint-Pardoux-Soutiers, 29 décembre 2022, Saint-Pardoux-Soutiers Saint-Pardoux-Soutiers.

EUR Entre Noël et Nouvel an, un temps d’après-midi et de soirée JEUX !

Au programme, jeux de plateaux, jeux d’ambiance, jeux vidéos.

GRATUIT. Enfant de moins de 10 ans accompagnés.

Buvette et foodtruck sur place.

contact : contact@lesfabrigands.fr

Adresse : 15 rue des 4 mares Bourg de Château-Bourdin 79310 Saint-Pardoux-Soutiers

Tarif : GRATUIT ( hors buvette et restauration)

