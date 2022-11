Jeudi Jeu de piste Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Jeudi Jeu de piste
Les Houches, 29 décembre 2022, Les Houches.

2022-12-29 10:30:00 – 2022-12-29 15:00:00

Les Houches
Haute-Savoie

À ski ou snowboard, partez à l'aventure du domaine skiable des Houches en vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l'Office de Tourisme.

info@leshouches.com +33 4 50 55 50 62 http://www.leshouches.com/

