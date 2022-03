Jeudi Je Lis Cercle de lecture Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

2022-04-28 18:15:00 – 2022-04-28 19:15:00

Le Cercle de lecture « Jeudi je lis » animé par deux bibliothécaires, vous accueille un jeudi par mois pour un échange autour de livres que vous avez aimés.
bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/

