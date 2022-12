Jeudi Jazz Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-11-24 20:00:00

Bouches-du-Rhône Marseille 9e Arrondissement Venez découvrir le nouveau lieu de la scène jazz marseillaise, leurs inspirations sont diverses : jazz manouche, standard jazz, variété jazz. » Rendez-vous tous les derniers jeudis du mois au théâtre pour les #JeudiJazz ! Cabaret L’Etoile Bleue 40 Route Léon Lachamp Marseille 9e Arrondissement

