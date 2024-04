Jeudi Jazz à Beaupré D7n Château de Beaupré Saint-Cannat, jeudi 25 avril 2024.

Le Château de Beaupré vous donne rendez-vous pour une soirée jazz au cœur de sa cave ! Un moment insolite et inédit, en toute convivialité. Profitez d’un buffet vigneron et d’un verre de vin avant le début du concert !

Retrouvez l’artiste Laure Donnat, une interprète à la musique sans frontières, un jazz du monde et une âme aux allures blues.

Elle sera accompagnée d’Ugo Lemarchand au piano & au saxophone, Julien Heurtel à la batterie & Adrien Coulomb à la contrebasse !



Avant le début de concert, profitez d’un buffet vigneron convivial composé de produits d’épicerie locaux, du végétal aux planches de fromages et de charcuterie. Le tout, accompagné d’un verre de vin du Domaine !

Puis, place au jazz ! Notre bar à vins sera ouvert pendant l’entracte. 45 45 EUR.

Début : 2024-04-25 19:00:00

fin : 2024-04-25 22:00:00

D7n Château de Beaupré Château de Beaupré

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur boutique@beaupre.fr

