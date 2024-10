JEUDI FRIENDLY CONCERT WESSNO Mont Lozère et Goulet, jeudi 10 octobre 2024.

Théâtre Mont Lozère et Goulet Lozère

À l’occasion des jeudis friendly retrouvez nous au théâtre O(L)tto Ladusch pour un apéro à thème (adhésion obligatoire) et concert par le chanteur et guitariste Wassno.

À l’occasion des jeudis friendly retrouvez nous au théâtre O(L)tto Ladusch pour un apéro à thème (adhésion obligatoire) et concert par le chanteur et guitariste Wassno.

Amenez de quoi boire et grignoter ensemble, ou découvrez notre sélection de sirops artisanaux, vins natures et bières artisanales.

Prix libre. EUR.

Début : 2024-10-10 18:30:00

fin : 2024-10-10

Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie

