Jeudi Festif Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Jeudi Festif Chamonix-Mont-Blanc, 29 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc . Jeudi Festif Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

2022-12-29 – 2022-12-29 Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie « Moz Drums » est une fanfare percussive lumineuse et ses musiciens LED scintillants.

La troupe MOZ DRUMS bat le pavé au son de leurs rythmes, de leurs chorégraphies, et de leurs lumières synchronisées. argentiere.info@chamonix.com +33 4 50 54 02 14 Chamonix-Mont-Blanc

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Autres Lieu Chamonix-Mont-Blanc Adresse Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Ville Chamonix-Mont-Blanc lieuville Chamonix-Mont-Blanc Departement Haute-Savoie

Jeudi Festif Chamonix-Mont-Blanc 2022-12-29 was last modified: by Jeudi Festif Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 29 décembre 2022 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie