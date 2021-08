Châteauneuf-les-Bains Châteauneuf-les-Bains Châteauneuf-les-Bains, Puy-de-Dôme Jeudi en balade Châteauneuf-les-Bains Châteauneuf-les-Bains Catégories d’évènement: Châteauneuf-les-Bains

Puy-de-Dôme

Jeudi en balade Châteauneuf-les-Bains, 2 septembre 2021, Châteauneuf-les-Bains. Jeudi en balade 2021-09-02 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-02 17:00:00 17:00:00 Le bordas Bureau des animations

Châteauneuf-les-Bains Puy-de-Dôme Châteauneuf-les-Bains EUR 3 Balade commentée faune et flore avec Xavier Tabbarant. Réservation obligatoire. chateauneuf.animations@wanadoo.fr +33 4 73 86 41 82 dernière mise à jour : 2021-08-20 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails Catégories d’évènement: Châteauneuf-les-Bains, Puy-de-Dôme Autres Lieu Châteauneuf-les-Bains Adresse Le bordas Bureau des animations Ville Châteauneuf-les-Bains lieuville 46.02439#2.89584