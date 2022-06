JEUDI DU PILORI – MEN IN SUITCASE, 18 août 2022, .

JEUDI DU PILORI – MEN IN SUITCASE



2022-08-18 – 2022-08-18

Jeudi du Pilori – Jeudi 18 août

Men in suitcase – Tribute to Police

18h00 – Gratuit

Composés de quatre musiciens professionnels qui arpentent les scènes du grand ouest et de France depuis une vingtaine d’années, les Men in suitcase reprennent le répertoire du légendiaire trio The Police ainsi que des titres de Sting. Plus qu’un groupe de reprises, les Men in suitcase subliment les morceaux originaux de The Police en y ajoutant leur personnalité, tout en respectant le son du légendaire trio. Ils proposent un show à la fois vibrant et exploisif, composé de strandards de ce groupe mythique ainsi que de quelques chansons plus confidentiels.

