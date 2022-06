JEUDI DU PILORI – MAZINGO, 7 juillet 2022, .

Jeudi du Pilori – MAZINGO

Jeudi 7 Juillet – 18h00



En 2018, trois garçons larguent les amarres pour faire de la musique et du surf. C’est ainsi que débute l’histoire de Mazingo. Depuis, le trio Franco-Américain sème sur les routes son inclination naturelle pour un rock’n’roll mélodique influencé par la country folk et le blues. Leur premier album “Soleil Noir” paraîtra à la rentrée prochaine. Leur musique, qui sent autant le whisky boisé que la fraîcheur des océans, s’y révèle sans limites ni frontières.

https://www.mazingo-music.com



