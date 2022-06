JEUDI DU PILORI – MAGIC GROOVE Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

JEUDI DU PILORI – MAGIC GROOVE Le Croisic, 11 août 2022, Le Croisic.

6 rue du Pilori Le Croisic

2022-08-11

Loire-Atlantique Jeudi du Pilori – Jeudi 11 août

Magic Groove – GRATUIT

18h00 4 musiciens expérimentés revisitent les standards de la variété internationale à la « sauce » groovy

Un dynamisme, un son et un parcours exceptionnel pour ses 4 garçons

