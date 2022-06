JEUDI DU PILORI – LA MARQUISE, 25 août 2022, .

JEUDI DU PILORI – LA MARQUISE



2022-08-25 – 2022-08-25

Jeudi du Pilori – Jeudi 25 août

La Marquise – GRATUIT

18h00

Approchez ! Approchez M’sieurs Dames ! Nous vous accueillons à bras ouverts et à gorge déployée ! Le trio vous offre autant de chansons originales mijotées dans les gamelles d’une Marquise sarcastique, énervée, nostalgique, incisive, drôle aux influences bigarrées : Higelin, Brassens, Souchon, les Rolling Stone, Houellebecq, Lucchini et Freud pour les intimes ! Alors oui approchez ! Pour la valse des mots et le plaisir du ciboulot. Mais approchez aussi en tapant le tempo ! Car chez La Marquise, si le verbe est haut,

le groove est sacré. 15 ans de scène, des textes qui mettent dans le mille et des refrains accrocheurs. C’est frais, intelligent et drôle.

Jeudi du Pilori – Jeudi 25 août

La Marquise – GRATUIT

18h00

Approchez ! Approchez M’sieurs Dames ! Nous vous accueillons à bras ouverts et à gorge déployée ! Le trio vous offre autant de chansons originales mijotées dans les gamelles d’une Marquise sarcastique, énervée, nostalgique, incisive, drôle aux influences bigarrées : Higelin, Brassens, Souchon, les Rolling Stone, Houellebecq, Lucchini et Freud pour les intimes ! Alors oui approchez ! Pour la valse des mots et le plaisir du ciboulot. Mais approchez aussi en tapant le tempo ! Car chez La Marquise, si le verbe est haut,

le groove est sacré. 15 ans de scène, des textes qui mettent dans le mille et des refrains accrocheurs. C’est frais, intelligent et drôle.

dernière mise à jour : 2022-06-20 par